Marsala, Agostino Licari verso la candidatura a sindaco

Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi sembra essere arrivata ad una svolta la campagna elettorale per la elezione del Sindaco a Marsala. Il fatto nuovo (e forse anche più concreto) è legato alla notizia, pressocchè ufficiale dopo tante incertezze ed indiscrezioni, della candidatura dell'attuale vice sindaco Agostino Licari.

La sua candidatura sembra sia legata al fato che, quasi ufficialmente, il sindaco uscente Alberto Di Girolamo, non avrebbe (per ragioni sue personali) alcuna intenzione di riproporsi come ci ha confermato proprio ieri mattina, e quindi, nell'ottica di una certa «continuità», ecco spuntare proprio nella giornata di ieri il nome di Agostino Licari. Questi, in effetti, è stato proprio il «braccio destro» di Alberto Di Girolamo e, grazie alla sua esperienza politica, sembrerebbe in grado di potere assumere la carica di Sindaco, senza, comunque, “far torto ad alcuno”.

Peraltro Di Girolamo, deciso a mettersi da parte, non disdegnerebbe per niente che a succedergli alla guida del Comune di Marsala fosse proprio Agostino Licari. Secondo alcune indiscrezioni pare che Licari, avuta la conferma da Di Girolamo di rinunciare ad una sua riproposizione a Sindaco, avrebbe dichiarato la sua piena disponibilità. Per altro, stante alla situazione attuale, Agostino Licari avrebbe, in caso di candidatura a Sindaco, non solo dalla sua buona parte della compagnie assessoriale, ma anche quella dei consiglieri del PD che, a differenza dei loro compagni di partito che hanno abbandonato la coalizione, sono rimasti “fedelissimi”; si tratta, in pratica di Linda Licari, Luana Alagna, Calogero Ferreri e Federica Meo ai quali potrebbero aggiungersi quanti, rappresentanti del mondo politico ed associativo,sono impegnati nel sociale, nelle attività culturali ed ambientali. La candidatura di Agostino Licari, scaturirebbe anche dalla rinuncia alla candidatura a Sindaco di Nicola Fici che era dato per i più solidi nella lotta alla sindacatura, ma che pare ci abbia ripensato e preferisce rimanere “alla finestra”, aspettando quello che succederà nelle prossime settimane, specie dopo il “divorzio” con Daniele Nuccio.

