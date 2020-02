Andrea Vassallo nuovo assessore del Comune di Trapani

Andrea Vassallo è il nuovo assessore che completa la squadra del Sindaco Giacomo Tranchida. Al neo componente, come avevamo anticipato, vanno le deleghe in materia di Mercati e Fiere; Randagismo; Quartieri e Frazioni.

L'assessore è in quota alla lista e gruppo consiliare “Per Trapani” chiudendo così in cerchio del “Cencelli”, così come deciso per il Patto di governo che regolamenta gli accordi tra le liste e il primo cittadino.

Vassallo si aggiunge a Vincenzo Abbruscato, Fabio Bongiovanni, Rosalia d'Alì, Giuseppe La Porta, Andreana Patti, Giuseppe Pellegrino, Antonio Romano e Dario Safina. È plausibile pensare che dopo qualche mese di rodaggio, anche Vassallo possa decidere di dimettersi per far entrare in Consiglio comunale la prima dei non eletti: Azzurra Tranchida.

In ragione della nomina del nuovo assessore Andrea Vassallo, sono state redistribuire le deleghe assessoriali.

