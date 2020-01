Misiliscemi, altro passo avanti: pronto il disegno di legge

La Giunta Regionale Musumeci ha approvato il disegno di legge per la nascita del Comune di Misiliscemi, così come da deliberazione n. 7 dello scorso 16 gennaio. Un provvedimento che ora seguirà l'iter burocratico con il passaggio alla prima commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Entro e non oltre sessanta giorni, il disegno di legge dovrà essere esitato nello stesso testo e con eventuali emendamenti e quindi trasmesso in aula per l'approvazione, definitiva, da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana. A quel punto la Regione dovrà nominare un Commissario che sbrigherà tutte le pratiche burocratiche in attesa delle prime elezioni del sindaco e del consiglio comunale del nuovo ente locale.

