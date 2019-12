Rifiuti a Castellammare, solo un giorno per la raccolta dell'organico

Resta ancora fermo ad una sola giornata settimanale la raccolta del rifiuto organico a Castellammare del Golfo. La conferma è arrivata ieri dal Comune e sarà così almeno per tutta la prossima settimana che segnerà il passaggio dal vecchio al nuovo anno. «L'organico sarà raccolto solo il giovedì - spiegano il sindaco Nicola Rizzo e l'assessore all'Ambiente Vincenzo Abate - poiché l'unico impianto disponibile per il conferimento riceve la frazione umida una sola a volta a settimana».

Ciò significa che il prossimo ritiro della frazione organica “porta a porta” avverrà il prossimo giovedì, 2 gennaio: «Nelle prossime settimane bisogna esporre l'umido solo il giovedì e non in altre giornate - ricordano il primo cittadino e l'assessore Abate -. Qualora ci fosse possibilità di conferire in altre giornate lo comunicheremo tempestivamente».

È oramai da diverse settimane che la situazione va avanti così e non solo a Castellammare del Golfo ma in gran parte della Sicilia occidentale.

