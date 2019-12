Eliminati i passaggi a livello a Marsala, il sindaco: "Obiettivo storico"

Dopo anni di attesa e di svariati tentativi fatti un po' da tutte le Amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 30 anni a Marsala, finalmente è ormai vicina l'eliminazione di ben 10 passaggi a livello, da sempre “croce e delizia” dei marsalesi.

È il frutto dell'azione svolta da oltre quattro anni dal sindaco, Alberto Di Girolamo. «L'ultimo incontro dello scorso novembre a Roma con i vertici delle Ferrovie -tiene a sottolineare il sindaco Di Girolamo - ha confermato che un altro grande obiettivo, di portata storica per Marsala, è stato raggiunto. Con la nuova programmazione regionale dei fondi comunitari, sono a disposizione le risorse per eliminare dieci passaggi a livello che sono nel territorio marsalese (in totale ce ne sono 27). Migliorerà il servizio ferroviario, ma anche la circolazione veicolare, ponendo fine alle lunghe attese dietro le sbarre».

È tanta la soddisfazione del sindaco Di Girolamo per il risultato che ripaga degli sforzi compiuti dall'Amministrazione comunale e del lavoro svolto nell'ambito del progetti «Area Vasta».

