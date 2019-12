Trapani, via San Francesco d'Assisi chiusa al traffico ed è polemica

Una strada chiusa da mesi, transennata. Il palazzo Lucatelli ha subito numerosi i crolli interni alla struttura, tanto da costringere il Comune e transennare la parte a lato di via San Francesco d'Assisi per i problemi e chiudendo al traffico veicolare la stessa via. Numerosi sono anche i cittadini che vivono nella paura che Palazzo Lucatelli possa crollare.

«È Natale e si può fare di più: penso conosciate questa strofa di un noto spot natalizio televisivo» afferma il consigliere di minoranza Gaspare Gianformaggio.

«Quante volte ho fatto presente a quest'amministrazione che è assurdo che la via San Francesco d'Assisi, una delle più belle e antiche della nostra Città, sia ridotta così? La città è ormai da troppo tempo abbandonata a se stessa. Spero che chi di dovere prenda presto i giusti provvedimenti, facendo un gradito (e atteso) regalo di Natale alla nostra città».

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE