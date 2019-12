Marsala, Lo Curto e Pellegrino: "No agli opportunisti della politica"

Con il passare dei giorni e l'avvicinarsi della nuova consultazione politica per il rinnovo del Consiglio comunale, nel prossimo mese di maggio, si vivacizza la «bagarre» politica. Per la prima volta scendono in campo i due parlamentari marsalesi all'Ars: onorevoli Eleonora Lo Curto, presidente del gruppo UDC e Stefano Pellegrino del gruppo Forza Italia.

Una ricomparsa in prima linea non certo inattesa quella dei due parlamentari regionali, ma significativa nel momento in cui, in sordina, la macchina politico-amministrativa che si è messa in moto per le prossime elezioni comunali.

«In questi giorni - dicono i due deputati regionali marsalesi Lo Curto e Pellegrino - sentiamo il dovere di lavorare insieme per le condizioni migliori, utili a costruire la nuova Amministrazione comunale di Marsala. Si rincorrono voci su alleanze vere, probabili e persino incerti sui candidati a sindaco. Riteniamo opportuno, quindi, intervenire perché avvertiamo in pieno la responsabilità politica che consegue dal nostro ruolo, per dire con estrema chiarezza, pur apprezzando lo sforzo di molti soggetti della nostra parte politica, di definire il “confine delle alleanze"».

Senza mezzi termini i due deputati regionali marsalesi ribadiscono il respingimento di alleanze che siano fuori del perimetro della città di Marsala non accettando alcuna imposizione dall'esterno per il rispetto dei marsalesi.

