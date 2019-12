Biblioteca di Poggioreale, in Consiglio si chiede la riapertura

Approvato dal consiglio comunale di Poggioreale, nel corso della sua ultima seduta consiliare, l'ordine del giorno, presentato dal gruppo di opposizione «Insieme per Poggioreale», riguardante il funzionamento della biblioteca comunale di Poggioreale.

A firmare il documento i tre consiglieri comunali: Antonella Caruana, Salvatore Ippolito e Pietro Vella.

«Considerato che la biblioteca comunale da alcuni anni è chiusa-scrivono i firmatari-, ritenuto che l'utilizzo della biblioteca comunale in un paese è segno di crescita non solo culturale, ma socio-economico di tutta la comunità, impegnano la giunta comunale a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari affinchè possa ritornare a funzionare, nella nostra piccola cittadina, la biblioteca comunale, dove sono custodite diverse migliaia di pubblicazioni, tra cui alcuni antichissimi manoscritti».

L'ordine del giorno si chiude con la decisione di «effettuare un sopralluogo da parte dei consiglieri comunali, da concordare con il presidente del Consiglio comunale, presso i locali della Biblioteca Comunale e del Museo Etno-Antropologico, al fine di verificare le condizioni in cui essi si trovano.

