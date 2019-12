Limiti di velocità ad Alcamo, scattano i controlli dei vigili con l'app del Comune

Da oggi entra in funzione il temutissimo scout speed. Il comando di polizia municipale nell'app «municipium» ufficiale del Comune ha reso note le date in cui lo strumento sarà attivo in questo mese di dicembre. Veicoli avvisati mezzi salvati: l'occhio elettronico entrerà in funzione il 14, 16, 18, 23 e 27 dicembre.

Per automobilisti e centauri si prevede un Natale amaro se non staranno attenti all'acceleratore. Così come era stato già preannunciato, la Direzione 7 del corpo di Polizia municipale ha pubblicati i giorni i cui il micidiale attrezzo sarà in funzione sia in modalità statica che dinamica.

Questo significa, quindi, che lo scout speed sarà utilizzato sia a pattuglia ferma, sia in movimento. L'apparecchio sarà installato all'interno della pattuglia che monitorerà le zone più a rischio di incidenti stradali dove vige il limite di velocità che oscilla tra i 30 ed i 50 chilometri orari.

