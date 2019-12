Compostaggio domestico a Mazara, la Regione dice sì al progetto

Il progetto per la fornitura di 4 compostiere elettromeccaniche per il compostaggio dei rifiuti organici del comune di Mazara, da collocare nelle periferie cittadine, è stato ritenuto meritevole di accoglimento dall'Assessorato regionale all'Energia che, su 97 progetti esaminati ne ha ammessi alla fase successiva soltanto 5 , tra cui quello di Mazara, per un investimento complessivo di 880 mila euro.

A rendere noto il decreto n. 1161 del 6 dicembre 2019, è stato il dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato regionale all'Energia Salvatore Cocina, che ha reso noto l'esito della fase istruttiva dei 97 progetti partecipanti all'avviso pubblico «Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità», ammettendo il progetto del Comune di Mazara del Vallo tra i soli 5 su 97 presentati.

«Pur consapevoli che il problema legato allo smaltimento dei rifiuti organici non può essere risolto dalle compostiere ma da impianti efficienti che al momento sono carenti nella Regione Sicilia - ha detto il sindaco Salvatore Quinci - abbiamo voluto partecipare all'avviso pubblico regionale per la concessione di agevolazioni in favore dei Comuni per il sostegno delle attività di compostaggio con un progetto di qualità ritenuto meritevole dall'Assessorato regionale all'Energia. Attendiamo ora fiduciosi la seconda fase per il definitivo finanziamento».

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE