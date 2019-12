Borse di studio, servizi e parchi inclusivi: Trapani punta al sociale

Il Comune di Trapani ha deciso di puntare sul sociale: sono quasi 800 mila euro i fondi stanziati dopo l'ultima variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale.

Circa 76.000 euro sono stati stanziati per le borse di studio degli alunni delle scuole elementari e medie, mentre ai circoli didattici ed istituti comprensivi delle scuole dell'obbligo vengono destinati in conto capitale 49.000 euro per l'istallazione in ciascuno di essi di piccole fontanelle a zampillo ovvero erogatori filtranti (cosiddetti «beverini») di acqua potabile liscia e refrigerata.

Al riguardo, l'Amministrazione Tranchida ha anche previsto, con lo stanziamento apposito di 40.000 euro, l'acquisto di almeno tre «casette dell'acqua» dove potersi approvvigionare di acqua liscia e/o frizzante con il conferimento sul posto di certe quantità di plastica che dà diritto al prelevamento di un determinato quantitativo di acqua oppure acquistandola direttamente per riempire i propri recipienti a pochi centesimi al litro. Vari interventi manutentivi nelle scuole sono previsti per 300.000 euro, così come incarichi di progettazione per l'adeguamento sismico in alcune scuole per altri 15.000 euro circa.

