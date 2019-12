Trapani, variazioni di bilancio: disponibile un avanzo di oltre due milioni

Sono 8 i milioni di euro che si sono «spostati» con le variazioni di bilancio. L'avanzo di amministrazione applicato è per la maggior parte vincolato, accantonato o destinato. L'Amministrazione Comunale ha così potuto utilizzare anche i circa 2 milioni e 100 mila euro di avanzo libero resosi disponibile dopo l'approvazione del Conto consuntivo.

Di questi, un milione e 100 mila euro sono stati utilizzati per far fronte a vari debiti fuori bilancio accumulatisi durante le gestioni passate. L'altro milione di euro è stato invece definito e stanziato per consolidare gli indirizzi politico-programmatici.

La variazione, importante e significativa nelle sue notevoli dimensioni, interviene in diversi settori dell'attività amministrativa. Prende così corpo l'organizzazione di «Europeade 2021», per la quale, per la prima volta, viene aperto un apposito capitolo di bilancio in cui vengono stanziati 20 mila euro per il 2019, 80 mila euro nel 2020 e 890.000 euro per il 2021, per i quali occorre dire che ovviamente l'Amministrazione confida sul supporto ed il sostegno di Enti vari e sponsor oltre che del concorso della stessa istituzione «Europeade» per tentare di azzerare la spesa nel suo complesso.

Confermato il sostegno finanziario al Distretto Turistico Sicilia Occidentale non solo con le dotazioni straordinarie per il marketing territoriale pari a circa 180.000 annue, ma anche in via ordinaria con l'attuale stanziamento di 10 mila euro.

