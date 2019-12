Trapani, il sabato sto al lavoro d'ufficio: vigili tutti in strada

Ogni sabato ci saranno più vigili urbani in servizio per le strade della città e nelle frazioni. Lo ha disposto l'assessore Peppe La Porta con l'obiettivo di potenziare i controlli.

«I cittadini ci chiedono una maggiore presenza. Abbiamo così deciso - ha fatto sapere il componente della giunta Tranchida - di potenziare il numero delle pattuglie nel fine settimana, allungando anche l'orario serale fino a mezzanotte».

Praticamente gli agenti non faranno più attività di ufficio nelle giornate di sabato ma saranno in giro, raddoppiando così il numero delle pattuglie in servizio, che dovrebbero passare da due a quattro. La disposizione dell'assessore La Porta è stata subito messa in pratica dal comandante della Polizia Municipale di Trapani Mario Bosco, con un apposito ordine di servizio.

Il sabato dunque nella sede del comando di via Salvatore Calvino gli uffici saranno chiusi al pubblico.ù

