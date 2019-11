Soldi alle scuole in provincia di Trapani per il trasporto degli alunni

Parecchi Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di II grado ricadenti nel territorio provinciale sono sprovvisti, al loro interno, di palestre dove potere espletare le lezioni di educazione fisica. Pertanto, con delibera del dirigente del Libero Consorzio Comunale di Trapani (l'ex Provincia), Giuseppe Scalisi, segretario generale dell'Ente, che ha approvato, facendola propria integralmente, la proposta del responsabile del Procedimento Gaspare De Vita, sono stati destinati circa 32mila euro (esattamente 31.996,25) agli Istituti Scolastici interessati perché provvedano a dotarsi del servizio di trasporto degli studenti nelle palestre dove espletare le lezioni di educazione fisica.

Si tratta solo di un acconto per il periodo ottobre/dicembre, giacché il Libero Consorzio si è riservato di pagare il saldo a seguito della rendicontazione delle spese sostenute da ciascuna Scuola.

Questo il dettaglio: Istituto «Salvatore Calvino-Giovan Battista Amico» di Trapani (per l'ITC Calvino) 1.137,50 euro; Istituto «Vicenzo Fardella» di Trapani 7.637,50; Istituto Statale «Rosina Salvo» di Trapani per il Liceo Artistico «Buonarroti» 1.787,50 e altrettanti per il Liceo Statale «Rosina Salvo»; Istituto «Leonardo Da Vinci» di Trapani (per il Nautico «Marino Torre») 796,25; Istituto «Abele Damiani» di Marsala (per il Tecnico Agrario) 1.787,50; Liceo Scienze Umane e Linguistico “Pascasino” di Marsala 975; Istituto “Altavilla-Accardi” di Mazara (per l'ITI sezione logistica e trasporti) 812.50; Istituto “Ferrara” di Mazara (per l'IPSIA) 1.950; Istituto “Ballatore” di Mazara (per il Liceo Classico ”Adria”) 1.625; Istituto “Altavilla-Accardi”(per l'ITG di Petrosino “Accardi”) 650; Istituto Superiore di Istruzione Secondaria “Cipolla-Pantaleo-Gentile” di Castelvetrano (per il Liceo Classico “Pantaleo”) 1.625; Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità “Titone” di Castelvetrano 2.112,50; Istituto “Abele Damiani” 650 per il trasporto degli studenti dell'IPSAA di Strasatti alla palestra di Marsala e 975 il trasporto all'Azienda agraria; Istituto “Sciascia-Bufalino” di Erice(per l'ITT di Valderice) 812,50; Albergiero “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice 3.250; Istituto Superiore “Giovanni XXIII-Cosentino” di Marsala (per il Liceo Classico Giovanni XXIII”) 1.625.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE