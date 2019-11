Alcamo, una banca dati per contrastare l'evasione

Una banca dati infallibile quella messa su nell'ultimo mese e mezzo dal Comune di Alcamo. Per la prima volta ufficio Tributi e lo sportello unico per le attività produttive dialogano e scoprono centinaia di esercenti e imprenditori evasori della tassa sui rifiuti.

«Fantasmi» che hanno creato un buco da circa un milione di euro. Per loro però finisce qui la pacchia. Sono in fase di partenza le procedure di recupero: la somma raccolta servirà a ripianare i maggiori costi del servizio di raccolta dei rifiuti che sono maturati quest'anno ed eviterà un aumento del tributo chi invece onestamente e con sacrifici ha sempre pagato.

Il lavoro porta la firma della neodirigente della Direzione 5 Riscossione entrate Tiziana Vinci che ha praticamente posto in essere le "misure correttive" che in materia erano state emanate dal segretario generale del Comune Vito Bonanno e fatte proprie dal consiglio comunale che aveva votato apposita delibera in merito.

