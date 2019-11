Erice, botta e risposta tra i consiglieri Vassallo e Nacci

Botta e risposta tra i consiglieri comunali di Erice Giuseppe Vassallo e Luigi Nacci, dopo che quest'ultimo, assieme ad un altro ex socialista, Nicola Augugliaro, ha deciso di schierarsi con la maggioranza che sostiene la giunta guidata da Daniela Toscano.

Il suo ruolo naturale« era quello di capo dell'opposizione» dice Giuseppe Vassallo, anche lui ex socialista, di Luigi Nacci che, ricorda, dopo essersi candidato «con un proprio programma di governo della città in contrapposizione all'attuale sindaco Daniela Toscano, non raggiungendo il ballottaggio per una manciata di voti», ha, ora «non solo deciso di appoggiare l'attuale Amministrazione, ma addirittura di sottoscrivere un accordo programmatico per le future elezioni amministrative, con impegno di sostenere financo la ricandidatura del sindaco uscente».

Una scelta che ha destato, in Vassallo, perplessità che non esita a manifestare con un pizzico di sarcasmo: «Non dubito come questa scelta sia stata dettata da altruismo, generosità, lanciando il cuore oltre l'ostacolo per il bene supremo della nostra Erice».

