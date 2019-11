Marsala, siglato accordo fra partiti del Centrodestra

In occasione delle prossime elezioni amministrative il Centro Destra si presenterà unito. La Lega, Fratelli d'Italia e Diventerai Bellissima hanno siglato un vero e proprio accordo per cercare di accedere a Palazzo VII Aprile. Non c'è ancora il «candidato sindaco«, come dicono Mauro Plescia per la Lega, Massimo Domingo per Fratelli d'Italia e Renato Curcio di Diventerai Bellissima, «ma sarà un persona che meglio potrà garantire la realizzazione di un programma credibile per Marsala».

I tre leader del Centro Destra stanno lavorando sul programma da proporre agli elettori che oltre ai tradizionali partiti di Centro Destra, guardano ai Movimenti Civici.

I tre coordinatori dello schieramento mettono in cima alla lista delle priorità il porto pubblico e puntano sul progetto, di cui pare non ci sia traccia, come denunciato nelle scorse settimane dall'ex sindaco Giulia Adamo. Plescia, Domingo e Curcio chiedono al sindaco Di Girolamo di “restituire” il progetto della Regione, del quale si è sempre negata l'esistenza, anche se a fine maggio l'assessorato regionale alle Infrastrutture ha richiesto al sindaco di Marsala la restituzione del progetto per cercare di portare a compimento l'opera».

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata