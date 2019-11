Comune di Alcamo, al via la gara d'appalto per la pubblicità: ecco i requisiti

Finalmente comincia a vedere la luce il nuovo «piano delle insegne pubblicitarie» del Comune dopo anni di congelamento del settore o comunque di attività non a pieno regime. In via di partenza la gara d'appalto per la gestione dell'imposta sulla pubblicità e delle affissioni negli spazi pubblici dedicati.

Si stima di stanziare 140 mila euro per il triennio 2020-2022. Al momento solo in parte funziona l'apparato e con un regime transitorio. Gli uffici comunali sono al lavoro proprio in questi giorni per predisporre tutti gli atti necessari per indire finalmente l'appalto in concessione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compreso lo svolgimento del servizio di materiale affissione dei manifesti per il triennio 2020-2022.

Si procederà con l'affidamento diretto con sistema di acquisizione del contraente tramite piattaforma Mepa-Consip, il portale ufficiale degli acquisti della pubblica amministrazione, estendendo gli inviti a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di legge. Fra questi requisiti l'iscrizione all'albo nazionale degli agenti della riscossione. Altra caratteristica necessaria avere la sede legale in Sicilia.

