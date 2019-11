Tari da ridurre, il sindaco di Trapani: "Già diminuita del dieci per cento"

Ridurre la Tari 2020 utilizzando le somme risparmiate dal Comune di Trapani a seguito delle sanzioni scattate nei confronti della Energetikambiente, la ditta che si occupa della raccolta differenziata in città e nelle frazioni. È quello che chiede il sindacato "Soggetto giuridico - Officina di base" al sindaco Giacomo Tranchida.

Non si è fatta attendere la risposta del primo cittadino che, come riporta Mario Torrente in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ricorda come "Le economiche derivanti dalle puntuali sanzioni inflitte alla Energetikambiente già in larga parte sono state impiegate nel periodo estivo per il potenziamento di diversi servizi, come la scerbatura nelle frazioni e nei quartieri, la bonifica delle mini discariche per abbandono di rifiuti, il potenziamento dei servizi di spazzamento".

