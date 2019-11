Trapani, è operativo il Consorzio per la Legalità e lo Sviluppo

Si è insediato presso la Prefettura di Trapani il consiglio di amministrazione del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo eletto dall'assemblea consortile lo scorso16 settembre.

Il Consorzio è formato dai comuni di Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Salemi e Vita. Presidente dell'assemblea consortile è il Sindaco di Paceco Giuseppe Scarcella, che subentra al Sindaco di Partanna Nicola Catania. Il componente del cda designato dalla Prefettura di Trapani, capo di gabinetto del Prefetto Valeria Gaspari è stata eletta nuovo presidente del consiglio di amministrazione.

Direttore del Consorzio è il segretario generale del Comune di Mazara del Vallo Antonella Marascia. Altri componenti del consiglio di amministrazione sono: Bernardo Triolo, già direttore del Consorzio e segretario generale del comune di Marsala e Roberto De Simone, ex presidente del Tribunale di Marsala. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo, appena insediatosi, ha prontamente approvato il programma della legalità 2019 per il sostegno di iniziative volte alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE