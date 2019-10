Marsala, Nicola Fici è il primo candidato a sindaco della città

Dopo le prime voci che lo davano “papabile” assieme ad un gruppo piuttosto nutrito di possibili candidati a Sindaco, il primo a rompere gli indugi è Nicola Fici, 35 anni, già consigliere comunale,che ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco della città.

Sono in molti, in vero, che fanno da spalla e sponsor a Nicola Fici. In prima fila sono gli attuali consiglieri del Pd Calogero Ferreri, Mario Rodriquez e Luana Alagna e tra gli altri anche l'ex segretario comunale del Pd, e già deputato regionale Antonella Milazzo.

Dalle voci che cominciano a circolare con sempre maggiore insistenza pare che la candidatura di Nicola Fici riscuota il favore di molti attuali consiglieri comunali tra cui l'attuale vice presidente del Consiglio comunale Arturo Galfano che avrebbe per altro quasi pronta una sua lista dove sarebbero candidati Vito Umile, Leo Orlando e Luciana Putaggio.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

