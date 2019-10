Rinegoziati i mutui, il Comune di Marsala risparmia 150 mila euro

Già da parecchio tempo i Comuni non navigano più nell'oro. E quindi anche un risparmio di 150 mila euro può rivelarsi molto prezioso per le casse dell'ente locale. Per questo esprimono soddisfazione il sindaco Alberto Di Girolamo e il suo vice Agostino Licari dopo avere ottenuto la rinegoziazione di quattro mutui per opere pubbliche con la Cassa Depositi e Prestiti che nei prossimi cinque anni consentirà al Comune di Marsala di risparmiare oltre 150 mila euro.

Si tratta di somme, spiega una nota, che le amministrazioni del tempo avevano chiesto e ottenuto dall'Ente di Credito romano per il completamento dell'area di San Girolamo euro 1.500.000 (2003), per la Palestra di Ranna euro 955.000 (2004), per la realizzazione della rete fognaria a Strasatti euro 855.000 (2009) e per la costruzione di una sala mensa in una scuola elementare euro 361.000 (2004).

«Abbiamo subito colto al volo l'opportunità che ci è stata offerta dal Mef (Ministero Economia e Finanza) - affermano il sindaco Di Girolamo e il vice Licari - e abbiamo approvato in Giunta un atto deliberativo che ci consentirà un risparmio di oltre 150 mila euro derivante dalla negoziazione di 4 mutui che scadranno nel 2023. In pratica, risparmieremo poco più di 30 mila euro ogni anno per il prossimo quinquennio».

