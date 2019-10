Alcamo, riapre l'impianto e riprende la raccolta dei rifiuti

Da ieri ha riaperto la piattaforma D'Angelo, la ditta di contrada Virgini ad Alcamo che accoglie i rifiuti indifferenziati di buona parte della provincia trapanese. Di conseguenza da oggi i vari territori potranno tornare a scaricare la spazzatura dopo un funzionamento a singhiozzo negli ultimi 10 giorni che aveva fatto andare in tilt la raccolta.

La situazione più critica proprio ad Alcamo in quanto oramai da mesi nella frazione dell'indifferenziato viene mescolato anche l'umido per effetto di un'ordinanza in deroga del sindaco Domenico Surdi emanata a causa della difficoltà a trovare piattaforme per accogliere questa frazione. Quindi parliamo di circa il 60-70 per cento totale della produzione di rifiuti domestici.

In centro storico oramai l'umido e l'indifferenziato non si raccolgono oramai da martedì scorso, giorno in cui la ditta D'Angelo ha chiuso i cancelli a causa di un guasto agli impianti. Le strade alcamesi, comprese quelle del centro storico, oramai sono caratterizzate ad ogni angolo da micro discariche a cielo aperto.

Sacchetti su sacchetti che in questi giorni, nonostante il blocco della raccolta, sono stati accatastati davanti alle abitazioni.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE