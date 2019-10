Trapani, al via l'assistenza domiciliare per i disabili gravi

Il Comune di Trapani tornerà ad erogare il servizio di assistenza per i portatori di handicap. L'assistenza è rivolta, come prevede la legge, a coloro che si trovano in situazione di gravità, non autosufficienti privi di adeguata assistenza familiare, con una situazione economica determinata ai sensi del decreto che ne accerta il diritto all'esenzione totale dalla compartecipazione quando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non è superiore a 12.911.42 euro.

Le prestazioni socioassistenziali, erogate a «domicilio» consisteranno in aiuto per l'igiene e cura della persona per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere; acquisto alimenti per conto dell'assistito secondo le necessità dello stesso; aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio giornaliero e periodico secondo turni concordati con l'assistito ed eventualmente con i suoi familiari, la prestazione consiste nella pulizia e igiene degli ambienti ordinari di vita dell'utente e dei servizi; preparazione pasti e/o aiuto per la preparazione pasti presso il domicilio dell'utente, curando di stimolare il soggetto nella preparazione; cambio, lavaggio e stiratura della biancheria; disbrigo pratiche; sostegno morale e psicologico che si espleti attraverso una empatica attenzione ai bisogni/desideri/aspettative, espressi e inespressi del beneficiario che potrà anche concretizzarsi in accompagnamenti per visite mediche, prestazioni sanitarie o altre necessità, presso centri diurni, parenti, amici, cimiteri, luoghi di culto, partecipazioni a manifestazioni e spettacoli.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE