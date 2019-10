Comune di Partanna, Noemi Maggio torna assessore alla Cultura

Rientra in giunta a Partanna come assessore Noemi Maggio, laurea in Giurisprudenza, avvocato e insegnante. Residente a Partanna, sposata con l'ingegnere Leonardo Varvaro, una figlia di 9 anni, Noemi Maggio aveva già ricoperto la carica di assessore con la giunta guidata da Nicolò Catania nella scorsa consiliatura e alle ultime amministrative era stata eletta consigliere comunale di maggioranza con un significativo numero di consensi.

Subentra alla pediatra e neonatologa Maria Antonietta Cangemi che aveva lasciato l'incarico lo scorso luglio per sopraggiunti impegni lavorativi. Al neo assessore sono state affidate le deleghe all'Istruzione, Cultura e Politiche sociali.

