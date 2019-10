Lavoro, stabilizzati sette precari al Comune di San Vito

Sette precari trentennali del Comune di San Vito Lo Capo, sono stati stabilizzati. I lavoratori socialmente utili, a seguito di un concorso, hanno sottoscritto i contratti di lavoro a tempo indeterminato "part time", per le ore già effettivamente rese presso l'Ente.

Il sindaco ha spiegato, come riporta Francesca Capizzi il Giornale di Sicilia in edicola, che il prossimo obiettivo dell'amministrazione sarà quello di garantire a loro e a tutti gli ex Lsu del Comune, inclusi quelli delle categorie A e B, che sono stati già stabilizzati, di arrivare alle 34 ore settimanali.

