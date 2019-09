Castellammare, il sindaco Rizzo: "In fase avanzata l'iter per il depuratore"

Il nuovo depuratore di Castellammare del Golfo è ad un passo. Dopo il tanto tempo perso, le modifiche al progetto originario e vari altri passaggio tecnico-burocratici che hanno allungato oltremodo il completamento della fase istruttoria, finalmente si potrebbe essere ad una svolta.

Rassicurazioni che sono arrivate nel corso di un'audizione della commissione regionale Ambiente del commissario straordinario unico per la depurazione, Enrico Rolle, a cui ha partecipato l'amministrazione comunale castellammarese oltre che la deputata regionale alcamese Valentina Palmeri e l'assessore regionale all'Energia Alberto Pierobon.

"L'iter per la realizzazione dell'impianto di depurazione è in fase avanzata - ha evidenziato il sindaco di Castellammare del Golfo Nicola Rizzo -. Le rassicurazioni su un possibile prossimo avvio ci rendono ottimisti anche perché l'iter municipale è stato praticamente completato".

In tal senso l'autorità di bacino ha definito il declassamento del rischio nell'area dove dovrà sorgere il depuratore dopo i lavori di messa in sicurezza completati dal Comune consistite nel completamento delle opere di mitigazione del rischio di caduta massi in contrada Cerri.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE