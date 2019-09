Castellammare del Golfo, entra in giunta il forzista D'Angelo

Forza Italia finalmente ha "partorito" il suo nome e da ieri fa ufficialmente parte della giunta di Castellammare del Golfo guidata dal sindaco Nicola Rizzo. Dopo mesi di dibattiti tutti interni ai berlusconiani, questione finita addirittura sull'agenda politica del partito a livello provinciale, è arrivata l'indicazione.

In quota agli azzurri è stato nominato Leonardo D'Angelo, 45 anni, geometra, libero professionista, con un passato senza alcuna carica politica o istituzionale. Per lui una sola parentesi proprio alle scorse amministrative castellammaresi quando nella lista civica "Oltre" a sostegno di Rizzo non fu eletto, contribuendo comunque al successo elettorale con oltre un centinaio di preferenze personali.

D'Angelo diventa il quinto assessore della giunta Rizzo, ieri la cerimonia d'insediamento a Palazzo Crociferi, sede centrale del municipio. Questa nomina è stata fatta in virtù della nuova normativa regionale che per i Comuni come Castellammare prevede la possibilità di avere in giunta un massimo di 5 assessori. Prima di adesso, infatti, Rizzo ha governato con soli quattro assessori.

La nomina di D'Angelo scaturisce da una precisa indicazione politica proposta dall'interno della maggioranza: "Proposta - ha precisato il sindaco - arrivata in particolare dal coordinamento provinciale di Forza Italia, che ha indicato il professionista quale componente della giunta, dopo confronto all'interno del partito stesso con la condivisione dei locali consiglieri comunali dello stesso partito. Sono certo che l'allargamento della squadra darà ulteriore input all'attività amministrativa".

