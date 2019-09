Regione, Musumeci a Mozia: "Pronto un piano di rilancio"

La presentazione del libro "Gerico, la Rivoluzione della preistoria" - dell'archeologo Lorenzo Nigro dell'Università La Sapienza di Roma - avvenuta sull'isola di Mozia, a Marsala, è stata l'occasione per il governatore Nello Musumeci di illustrare i progetti di sviluppo turistico della Regione per l'antica città fenicia.

In particolare, il presidente ha fatto riferimento agli interventi già avviati grazie ai finanziamenti di circa quattro milioni di euro già e alla necessità di dotare l'area di servizi essenziali per i turisti. Nei prossimi giorni, Musumeci convocherà un incontro con le istituzioni competenti (Comune, Libero consorzio e Capitaneria di porto) per presentare un Piano di rilancio, nel rispetto dei vincoli presenti sull'area.

