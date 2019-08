Carl Cox a Selinunte, l'attacco dell'assessore: "Troppo caos"

Parco archeologico di Selinunte nel caos per Carl Cox e scoppia la polemica dal Comune. «I beni culturali vanno tutelati e reclamano più valorizzazione, non come è accaduto nei giorni scorsi, quando si è esibito uno dei dj più conosciuti al mondo per la sua musica house, Carl Cox», ha attaccato Maurizio Oddo, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Castelvetrano.

Una frecciatina a un evento tra le tappe del progetto Musica & Legalità che ha richiamato fan da tutto il mondo, patrocinato dal Ministero della Salute, promosso dalla testimone di giustizia Valeria Grasso e dalla commissione parlamentare antimafia.

L'articolo completo di Francesca Capizzi nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE