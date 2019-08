Piano di sicurezza a Marsala, attive settanta telecamere

È scattato già da ieri il «Piano sicurezza in città» per garantire l'incolumità pubblica su tutto il territorio comunale, nel centro storico, in periferia e nelle borgate. Il «Piano» si avvarrà di un vasto sistema di videosorveglianza urbana e ambientale che fa affidamento su qualcosa come una settantina di telecamere attive su tutto il territorio comunale, a beneficio dei marsalesi che saranno sotto un certo aspetto protetti da eventuali trasgressioni e reati.

Le telecamere saranno attive sia nel centro urbano che nelle periferie e nelle contrade, senza alcuna intenzione di violare la privacy, ma segnalare le eventuali situazioni di pericolo.

«Il vasto territorio comunale ha comportato scelte tecniche circa i luoghi dove posizionare i dispositivi di controllo - afferma il sindaco Alberto Di Girolamo -; in ogni caso, invito tutti a trascorrere con serenità le serate estive, il tempo libero e le vacanze».

