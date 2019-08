Nessun taglio ai servizi a Trapani, le rassicurazioni dell'assessore

«Non sono stati fatti tagli a nessuno dei servizi essenziali per i cittadini». Così l'assessore al Bilancio Fabio Bongiovanni rassicura i cittadini. Niente tagli quindi, ma come ha fatto l'amministrazione comunale a trovare i fondi e a non tagliare nulla?

Bongiovanni è diretto: «Abbiamo limato punto per punto quello che potevamo fare. Essendo ad agosto abbiamo già una chiara situazione di come si sta evolvendo l'anno. Per esempio abbiamo fatto effettuare il conteggio su diversi settori accorgendoci che le somme, in realtà, erano inferiori».

Tra questi, il conteggio più importante riguarda i dipendenti comunali. Sono tanti, infatti, coloro che sono andati in pensione quest'anno e quindi il ricalcolo ha portato ad una cifra ben inferiore rispetto alla pianta organica prevista. Senza troppi giri di parole, si può dire che la “quota 100” ha fatto quadrare i conti del governo cittadino che si trova così a poter investire sulla programmazione.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

