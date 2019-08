Europeadi a Trapani, Tranchida e Santangelo insieme contro le criticità

Per la prima volta il sindaco Giacomo Tranchida e il senatore e sottosegretario del Consiglio dei ministri del Movimento 5 Stelle Vincenzo Maurizio Santangelo si trovano a lavorare fianco a fianco. Dall'analisi delle criticità riguardo l'organizzazione delle Europeadi, il più grande festival folk europeo che si svolgerà a Trapani nel 2021, è emerso che i maggiori problemi del capoluogo sono in realtà le carenze strutturali che essa ha sempre avuto. Sistema fognario e collegamenti idrici.

È palese che non ci volesse l'organizzazione di un evento (seppur con un richiamo che prevede dalle 50 alle 80 mila presenze turistiche) per scoprire che i maggiori problemi di Trapani siano gli stessi degli ultimi 20 anni. I due esponenti politici, però, vogliono cogliere l'occasione e attraverso l'evento far sistemare più infrastrutture possibili. Dopo la riunione in Prefettura, per la prima volta, sia Tranchida che Santangelo hanno dichiarato che a Trapani persiste una «emergenza sanitaria».

Santangelo ha chiesto ufficiale al primo cittadino di fornire tutti i progetti chiusi nei cassetti del Comune inerenti alle fogne e l'approvvigionamento idrico.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

