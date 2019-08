San Vito, verrà rivisto il progetto del porticciolo: "No alla cementificazione"

«Legittimo un ritorno economico per un imprenditore che fa un investimento, ma adesso faremo in modo di orientare concretamente il progetto, partecipato con l'intera cittadinanza, verso un interesse generale che porti a una valorizzazione e riqualificazione dell'area del porto turistico e non di certo ad una cementificazione selvaggia! Non può essere diversamente per un territorio che fa della sua natura incontaminata il suo punto di forza per promuovere un turismo ecosostenibile e che, quotidianamente, si impegna per tutelarlo e proteggerlo».

Lo fa sapere il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, dopo aver reso noto che la società "Marina Bay" rivedrà il progetto di approdo turistico. Il progetto, fa sapere Peraino, nel suo progetto iniziale, prevedeva una "cementificazione selvaggia" e uno sconvolgimento dell'ambiente circostante.

