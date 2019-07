Comune di Trapani in corsa per i fondi del nuovo welfare

Il Comune di Trapani ha presentato un progetto per il «Fondo per l'innovazione sociale». Le trasformazioni sociali ed economiche cui si è assistito negli ultimi anni hanno posto l'esigenza di nuovi modelli di intervento sui bisogni sociali, con forme di partecipazione pubblico-privata in una logica di co-creazione di valore sociale ed economico.

A questo riguardo, attraverso il recente decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018, è stato disciplinato il Fondo per l'innovazione sociale che finanzia un Programma triennale finalizzato a rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale.

Il progetto «Innova_PA», per il quale si sono chiesti i fondi, intende realizzare un approccio innovativo al sistema dei servizi sociali per dare risposte coerenti ai bisogni delle fasce sociali deboli mediante un approccio multidisciplinare ed innovativo con una forte connotazione tecnologica e partecipativa.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE