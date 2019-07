Trapani, morto l'ex deputato regionale e assessore Pellegrino

Morto a 85 anni Bartolo Pellegrino, deputato regionale per più legislature, assessore e vicepresidente della Regione. Socialista, nel 2001 fondò il movimento politico «Nuova Sicilia». Pellegrino fu arrestato nel 2007 con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ma venne assolto in tutti i gradi di giudizio.

"Nella sua lunga, e anche travagliata, esperienza di deputato regionale e di governo, Pellegrino è stato uno dei personaggi di spicco della storia politica dell’Isola. All’inizio degli anni Duemila, proprio in coincidenza con l’avvio dell’elezione diretta del presidente della Regione, ebbe il merito di rilanciare quello spirito autonomistico che sembrava essersi smarrito nel corso dei decenni precedenti. Alla famiglia va il più profondo cordoglio mio personale e del governo". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

