Spettacoli a Salemi, si attende il bilancio del Comune

Manca ancora a Salemi un cartellone per le manifestazioni estive, ed i commercianti, assieme ai gestori di bar e ristoranti, iniziano a preoccuparsi di questo ritardo. Ad impensierire gli esercenti del centro storico è il rischio che vengano meno le entrate dovute all'afflusso di turisti, che ad esempio l'anno scorso arrivarono in migliaia, grazie alla serie di eventi organizzati dal Comune.

A mettere in chiaro la situazione attuale è direttamente l'assessore alla Cultura, Giuseppe Maiorana, che prima di tutto chiarisce come per la messa a punto definitiva del calendario completo "si deve per forza di cose attendere il bilancio, altrimenti non possono essere impegnate le somme necessarie".

Quindi, stando dell'iter di approvazione del documento di previsione finanziaria, che deve essere votato dal Consiglio comunale entro il 31 di luglio, c'è da aspettare che l'aula dia il via libera prima di fine mese. "La programmazione è già pronta - dice l'assessore - ma uscirà rispettando i dovuti tempi tecnici, spero prestissimo".

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

