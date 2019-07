Comune di Trapani, Massimo Toscano sarà il nuovo assessore

Massimo Toscano sarà assessore del Comune di Trapani. Ora manca solo la nomina ufficiale ma i giochi sono fatti. La lista Per Trapani ha deciso: l'assessore sarà Toscano in quota nella giunta. Toscano dovrebbe dimettersi da consigliere comunale e dovrebbe entrare la prima dei non eletti: Azzurra Tranchida, figlia dell'architetto Francesco Tranchida (nessun grado di parentela con l'attuale sindaco).

Questa decisione porta ad un'altra conseguenza: Andrea Vassallo dovrebbe dimettersi da vicepresidente del Consiglio comunale, così come deciso per il Patto di governo che regolamenta gli accordi tra le liste e il primo cittadino.

Massimo Toscano, avvocato di Trapani, è il fratello della sindaca di Erice Daniela. È ipotizzabile che si occupi di frazioni continuando il lavoro svolto intrapreso da consigliere.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE