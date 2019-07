Nuova nave per Pantelleria, l'annuncio di Musumeci

Pantelleria avrà a breve una nuova nave, moderna ed efficiente. Lo ha assicurato il Presidente della Regione Nello Musumeci durante la sua breve visita nell'isola di Pantelleria. Musumeci era accompagnato dal suo vice Gaetano Armao, dagli Assessore Mimmo Turano e Edy Bandiera e dal dirigente dell'assessorato agricoltura Dario Cartabellotta.

«Intanto sulla cantieristica del porto - ha detto al Giornale di Sicilia Musumeci - noi abbiamo stanziato una prima risorsa per consentire l'attracco della nave scuola della marina militare Palinuro 100.000 euro e abbiamo già stanziato 2.000.000 di euro per consolidare le strutture portuali e proprio alla fine di questo mese sarà celebrata la gara d'appalto.

Per quanto riguarda i collegamenti via mare noi abbiamo già assicurato due navi e siamo nelle condizioni di poter richiedere un maggiore impegno perché riteniamo che i collegamenti siano essenziali per un'isola peraltro così lontana dall'isola Maggiore. Ai primi di agosto inviteremo tutti i sindaci delle isole minori a Palermo per un confronto generale con la giunta di governo».

