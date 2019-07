Mazara, scontro tra "Futuristi" e Comune sulla raccolta dei rifiuti

Aspra polemica tra i quadri dirigenti dei Futuristi di Mazara del Vallo (il Movimento creato dall'ex sindaco Nicola Cristaldi) e l'amministrazione comunale. In una nota "I Futuristi" esprimono la loro preoccupazione "per alcune scelte della nuova Amministrazione Comunale che rischiano di vanificare il grande lavoro portato avanti dall'Amministrazione Cristaldi".

In particolare la nota prende in esame la situazione della raccolta rifiuti, sottolineando che "il territorio è letteralmente coperto da rifiuti di ogni genere, sparsi per le campagne e per le strade periferiche. Il volere a tutti i costi fare il contrario dell'amministrazione precedente ha fatto emergere una sub politica che rischia di rovinare il lavoro fatto: sono scomparsi 8 netturbini di quartiere sui dieci che operavano con la precedente Amministrazione, non c'è più la squadra di pronto intervento, la raccolta della spazzatura non avviene più in precise e sicure giornate, la differenziata è precipitata a meno del 60 per cento in soli due mesi contro punte dell'80 per cento della precedente amministrazione".

