Ztl a Castellammare del Golfo, stabiliti nuovi orari e punti d'accesso

Stabilite a un tavolo tecnico le modifiche alla ztl nell'area della cala marina. L'accesso alle zone limitrofe e ai parcheggi sarà consentito tutti i giorni fino alle ore 22 procedendo dal varco di transito di via Trento, via Alberto Mario e via Giacomo Medici. Da mezzanotte e mezza il varco sarà riaperto e sarà possibile raggiungere nuovamente i parcheggi al servizio del lungomare Zangara sempre dalla via d’accesso costituita dal percorso via Segesta, via Trento, via Alberto Mario, via Giacomo Medici.

Dunque la cala marina è zona a traffico limitato dalle ore 20 fino alle ore 3 e non più fino alle ore 6. Inoltre il parcheggio è libero per auto e mezzi in via Peppino Impastato ed ai ciclomotori è consentita la sosta nella via d’accesso alla Lega navale e ai vari pontili.

"Si tratta di indicazioni precise richiesteci e concordate con attività ed Enti interessati nel corso di un tavolo tecnico -spiega il sindaco Nicola Rizzo -. Trovandoci in piena fase di sperimentazione sulle zone a traffico limitato riteniamo che le indicazioni avute in questo primo momento di monitoraggio possano essere valutate e soprattutto verificate al fine di migliorare i servizi, confrontandoci con residenti ed attività".

Le zone a traffico limitato sono infatti in vigore in via sperimentale da giorno 1 luglio quando è stato anche attivato il servizio gratuito di bus navetta con capolinea nell’area antistante il cimitero comunale. Via di transito ed esodo è il percorso via Segesta, via Trento, via Marconi. Il controllo e la sorveglianza della zona è affidato alla Capitaneria di Porto.

