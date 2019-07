Rifiuti a San Vito, dal Comune: "Nessuna tolleranza per i trasgressori"

Abbandonare i rifiuti costerà sanzioni fino a tremila euro. A deciderlo è stato il sindaco della città, Giuseppe Peraino, che tramite un'ordinanza, metterà delle contromisure per i "furbetti" incivili che abbandonano rifiuti di qualsiasi tipo, in strada.

Per chi verrà colto in flagranza, ossia mentre lascia per strada rifiuti in strada, la multa sarà da 500 euro fino a 3000 euro. Nel documento, inoltre, vengono fornite tutta una serie di indicazioni da seguire per il corretto smaltimento dell'immondizia, per la sua differenziazione ed esposizione all'esterno.

Il provvedimento riguarda sia le utenze domestiche sia quelle commerciali. L'amministrazione comunale ha, inoltre, incrementato i controlli, anche attraverso foto trappola disseminate sul territorio comunale.

