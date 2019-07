Consiglio comunale di Trapani, scricchiola la maggioranza

Sono volate parole grosse tra Giacomo Tranchida e Giuseppe Lipari durante la riunione di maggioranza che per la prima volta a Trapani è stata pubblica.

Una assemblea che è terminata con la cacciata del giovane consigliere dalla maggioranza del primo cittadino. Una riunione infuocata. Lo scontro è stato frontale e senza freni.

«Il consigliere Lipari ha avuto un atteggiamento scorretto nei confronti del sottoscritto - afferma Giacomo Tranchida -, nei confronti della lista e nei confronti del gruppo consiliare. La mia giunta non è un baby parking. Il giochino di Lipari era quello di conquistare posizioni, ha avuto la fortuna di essere eletto consigliere comunale: spero continui a farlo bene. Quando le persone sono scorrette, per me, il rapporto personale si chiude - continua Giacomo Tranchida -, lui decida del suo futuro politico, so solo che è stato eletto nell'ambito di una lista dove tanti ragazzi hanno contribuito. Quello che vuole fare, faccia».

