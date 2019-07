Nomina Bongiovanni a Trapani, sintonia tra Mazzeo e i vertici Udc

Sintonia tra il consigliere comunale Alberto Mazzeo e i vertici dell'Udc sulla nomina di Fabio Bongiovanni quale assessore al Comune nella giunta di Giacomo Tranchida.

"Il nome di Fabio Bongiovanni - afferma Mazzeo - è stato concordato con i vertici dell'Udc a seguito di un confronto interno. Si è fatta una scelta che guarda al futuro ed alla ricostruzione di un partito che fonda le radici nel territorio".

"D'accordo con l'assessore Mimmo Turano e l'onorevole Eleonora Lo Curto - continua il consigliere Mazzeo - che devono impegnarsi al fine di trovare le risorse economiche per risolvere i problemi che la città attualmente vive e mi riferisco in particolare alla situazione aeroporto alla situazione collegamenti da e per aeroporto Punta Raisi tra parentesi liberalizzazione del trasporto su gomma. È chiaro che deve essere un confronto permanente tra l'amministrazione comunale e la Regione al fine di ritrovare una unione di intenti per risolvere i problemi della città di Trapani".

