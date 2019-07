Lega, Giglio nominato coordinatore provinciale a Trapani

L'imprenditore agricolo Bartolo Giglio, originario di Salemi, è stato nominato coordinatore provinciale della Lega, nell'ambito della riorganizzazione del partito di Matteo Salvini decisa dal commissario regionale Stefano Candiani dopo il voto delle ultime elezioni europee che ha attestato la Lega in provincia di Trapani al 22,16% con una percentuale di poco più alta di quella del 20 per cento della Sicilia.

"La forza della Lega sta nel rispetto dei ruoli e delle gerarchie - ha puntualizzato Candiani - per cui la voce è soltanto una, quella di Matteo Salvini. Non esistono situazioni autoreferenziali né cariche improvvisate". Bartolo Giglio, da sempre uomo di destra, era stato, assieme all'ex socialista Roberto Bertini, responsabile dell'organizzazione a Trapani e in provincia e, lo scorso anno, candidato sindaco nelle elezioni amministrative del capoluogo.

