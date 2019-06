Programma "Mazara Valley", nominati dal sindaco Quinci due esperti

Con propria determina, il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, ha nominato due esperti che coadiuveranno l'amministrazione comunale per l'attuazione dell'ambizioso programma politico-amministrativo denominato "Mazara Valley".

Si tratta del dottore Gildo La Barbera, 49 anni di Trapani, laureato in Economia e Commercio, dottore commercialista, revisore contabile e consulente per la finanza e lo sviluppo locale, quale esperto per le politiche economico finanziarie e l'avvocato Carlo Pisciotta, 53 anni, mazarese, laureato in giurisprudenza, quale esperto per i seguenti ambiti: Consulenza legale e supporto specialistico nelle attività connesse alla realizzazione, implementazione e gestione di programmi/progetti/interventi per lo sviluppo del territorio e l'innovazione della pubblica amministrazione.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE