Frana ad Alcamo, il sindaco sollecita i lavori

Adottare i provvedimenti necessari per consentire l'immediato inizio dei lavori e, quindi, la messa in sicurezza del tratto di strada franato in via Per Camporeale. E' l'oggetto della lettera di sollecito che ieri il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, ha inviato al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico della Regione, al Ministro dell'Ambiente, alla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque e al Capo dipartimento di Protezione civile.

Si tratta, infatti, degli enti ai quali “con nota del 29 aprile scorso - dichiara Surdi -, il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ha trasmesso l'elenco delle proposte da inserire nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico. Il progetto esecutivo di consolidamento e mitigazione del tratto stradale in questione rientra in questo elenco - prosegue il sindaco - per un importo di 900 mila euro”.

Quella legata alla frana in via Per Camporeale è un'emergenza le cui avvisaglie si erano avute già all'inizio dello scorso anno e che si trascina da ormai ben cinque mesi. La frana, oltre a rendere impraticabile il tratto stradale interessato, ha costretto il Comune anche ad evacuare cinque abitazioni e interdire un'attività artigianale. Continue sono le segnalazioni di disagio, intanto perché viene a mancare un'importante collegamento stradale.

