Le strisce blu all'Atm, rinnovata la concessione alla società trapanese

È stata approvato dal Consiglio Comunale il rinnovo della concessione in house, alla società totalmente partecipata ATM, delle aree di sosta a pagamento e dei parcheggi Multipiano ed Egadi.

Un atto dovuto, visto che diversamente il Comune a fine mese sarebbe stato «scoperto» nel servizio. Soddisfatto l'assessore Enzo Abbruscato.

«Ritengo - afferma l'assessore - che sia una conferma di una concessione importante per un servizio come quello delle strisce blu a Trapani che possono diventare qualcosa di utile anche all'amministrazione. Penso che la scelta di dare in questo servizio sia stata azzeccata qualche tempo fa e adesso, con questa amministrazione, si cerca di perfezionare ancora meglio».

Cambieranno le percentuali di guadagno del Comune. Fino al 31 dicembre 2021 la percentuale rimarrà del 20%. Successivamente il Comune guadagnerà il 22% fino al 31/12/2024 e il 25% (andando quindi a pareggiare gli introiti provenienti dai parcheggi) fino al 31/12/2028.

