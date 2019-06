Castellammare, si potenziano i servizi di raccolta dei rifiuti

Partiti da ieri i servizi aggiuntivi di pulizia di Castellammare del Golfo richiesti dall'amministrazione comunale all'Agesp, la ditta che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti e che vanno ad addizionarsi a quelli ordinari e quotidiani.

Per tutto il periodo estivo si potenzierà la raccolta vetro per le attività commerciali prevista adesso tutti i giorni, anche il lunedì pomeriggio e la domenica mattina, come la raccolta dell'organico sempre per le utenze non domestiche tutti i giorni ed anche la domenica mattina.

La plastica delle attività commerciali sarà raccolta non solo il lunedì e giovedì pomeriggio ma anche la domenica mattina. Il mercoledì mattina è stato previsto il servizio di raccolta plastica dura a domicilio su prenotazione. Nella zona esterna della città lo svuotamento dei cassonetti con compattatore sarà allo stesso modo implementata ed ogni giorno è previsto il servizio di spazzamento manuale da parte degli operatori, svuotamento cestini e raccolta abbandoni.

