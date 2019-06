Servizi aggiuntivi, via alla raccolta quotidiana dei rifiuti nelle spiagge di Castellammare

Partiti oggi i servizi aggiuntivi di pulizia della città richiesti dall'amministrazione comunale alla ditta che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti e che vanno ad addizionarsi a quelli ordinari e quotidiani. L’Agesp, da oggi e per i successivi mesi estivi, potenzierà la raccolta vetro per le attività commerciali prevista adesso tutti i giorni, anche il lunedì pomeriggio e la domenica mattina, come la raccolta dell’organico sempre per le utenze non domestiche tutti i giorni ed anche la domenica mattina.

La plastica delle attività commerciali sarà raccolta non solo il lunedì e giovedì pomeriggio ma anche la domenica mattina. Il mercoledì mattina è stato previsto il servizio di raccolta plastica dura a domicilio su prenotazione. Nella zona esterna della città lo svuotamento dei cassonetti con compattatore sarà potenziata ed ogni giorno è previsto il servizio di spazzamento manuale da parte degli operatori, svuotamento cestini e raccolta abbandoni. Inoltre servizi aggiuntivi anche per le spiagge: ogni giorno, dalle ore 8 alle 11, compresa la domenica, la ditta Agesp raccoglierà i rifiuti provenienti dalla pulizia della spiaggia Playa e della spiaggia di Guidaloca.

"Si tratta di servizi aggiuntivi che abbiamo richiesto alla ditta Agesp, che si occupa della raccolta dei rifiuti, così da dare ancora maggior decoro alla nostra città ed alle nostre spiagge in questo periodo estivo quando la popolazione quintuplica. Ricordiamo che quotidianamente 14 cittadini con disagio economico ripuliscono varie zone della città ed al momento in particolare la spiaggia Playa e di Guidaloca, dalle 5 del mattino in poi -spiegano il sindaco Nicola Rizzo e gli assessori Giuseppe Cruciata ed Enza Ligotti . Gli operatori hanno già posizionato le pedane per l’accesso disabili alla spiaggia Playa e di Gudaoca ed abbiamo provveduto a mettere i contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata in spiaggia ed i cestini ad ogni rampa di accesso alla Playa. Quotidianamente inoltre un mezzo meccanico ripulisce la sabbia della spiaggia Playa. Rivolgiamo un appello a tutti i cittadini e visitatori perché contribuiscano a mantenere pulite le spiagge e l’intero territorio comunale, acquisendo la mentalità della tutela e del rispetto del bene comune che ancora manca come è evidente dai continui gesti di inciviltà di molti che continuano ad abbandonare rifiuti senza alcun rispetto, per poi puntare il dito. Invitiamo tutti a fare la loro parte".

Il sindaco Nicola Rizzo sottolinea anche di ricevere "continui solleciti dalla ditta che si occupa del recupero e selezione del vetro e metalli perché i rifiuti vengono conferiti in sacchetti di plastica e non con l’apposito bidone e che con il vetro i cittadini mischiano ceramica, organico e vari altri rifiuti -puntualizza il sindaco Nicola Rizzo-. Invitiamo tutti a conferire correttamente tutte le tipologie di rifiuti in particolare vetro e metalli così da evitare eventuali addebiti da parte delle ditte solo a causa di chi non fa correttamente la raccolta differenziata".

